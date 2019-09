ADFC: Würzburg ist Lichtjahre von Fahrradfreundlichkeit entfernt

Nach der Einschätzung von Hans-Jürgen Beck von der örtlichen Verkehrsgruppe des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) muss sich in Würzburg noch viel tun, damit die Stadt fahrradfreundlich wird. Die Aufnahme als dauerhaftes Mitglied in die Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Kommunen in Bayern e.V. (AGFK) sei mit Auflagen verbunden, die es nach und nach zu erfüllen gilt, so Beck.

ADFC: Stadt muss Radfahrern mehr Raum auf Straßen zugestehen

Nach Ansicht des ADFC kann in Würzburg eine wirkliche Fahrradfreundlichkeit nur dann erreicht werden, wenn der Radverkehr mehr Platz auf der Straße bekommt und auf Radwegen geführt wird, die breit genug sind und hinsichtlich des Fußgänger- sowie des Kfz-Verkehrs konfliktfrei verlaufen, dass Radfahrer diese bequem und sicher nutzen können. In Würzburg werde der KFZ-Verkehr laut ADFC als gegebene Größe behandelt, dem sich Radverkehrsmaßnahmen fügen müssen. "So wird keine Radverkehrsförderung gelingen", meint Beck. "Eine fahrradfreundliche Stadt zeichnet sich dadurch aus, dass Radfahren Spaß machen muss und man sich dabei sicher fühlt und keine Angst hat. Davon ist Würzburg noch Lichtjahre entfernt."

Radverkehr soll langfristig 30 bis 35 Prozent ausmachen

Ein Kriterium sei es, den innerstädtischen Radverkehrsanteil langfristig auf 30-35 Prozent zu steigern. Außerdem müsse sich die Stadt einen klaren zeitlichen und auch überprüfbaren Rahmen für die Verwirklichung der Radverkehrsachsen setzen.

Radwege oft zu schmal, Baustellen als Hindernisse

Die Radverkehrsanlagen müssten durchgehend Normbreite haben. An die Stadt Würzburg gerichtet, kritisierte Beck, dass in der Domstadt die nicht befahrbaren Abflussrinnen am Straßenrand in die Berechnung einbezogen würden.

Um mehr Sicherheit für Radfahrer zu gewährleisten, solle die Stadt Würzburg Baufirmen besser kontrollieren, dass im Falle von Baustellen für die Radfahrer für sichere, komfortable und möglichst umwegefreie Ausweichstrecken gesorgt ist.

Am 21. August ist Würzburgs erste Fahrradstraße eröffnet worden. Die Büttnerstraße hinter der Polizeiinspektion Würzburg Stadt ist zur Fahrradstraße umgewandelt worden.