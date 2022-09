ADFC-Umfrage: Wie fahrradfreundlich ist Nürnberg?

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) startet eine Online-Umfrage unter anderem zur Fahrradfreundlichkeit in Nürnberg. Das hat der Kreisverband des ADFC in Nürnberg am Donnerstag mitgeteilt.

Radfahrer können Nürnberg bewerten

Demnach hat der ADFC seinen bundesweiten "Online-Fahrradklimatest" gestartet. Dabei können auch Radfahrer das Fahrradklima in der Frankenmetropole bewerten. Der ADFC-Vorsitzende von Nürnberg und Umgebung, Markus Stipp, ruft alle Radbegeisterten auf, sich zu beteiligen. "Denn die Ergebnisse der Umfrage helfen, die Stärken und Schwächen in der bisherigen Radverkehrsförderung zu erkennen und weitere Aktivitäten an den Bedürfnissen bei uns in den Nürnberger Stadtteilen auszurichten," so Stipp.

Fahrradklima-Test bereits zum zehnten Mal

Der ADFC-Fahrradklima-Test findet nach eigenen Angaben in diesem Jahr bereits zum zehnten Mal statt und ist die größte Befragung zum Radfahrklima weltweit. 2020 bewerteten 2.171 Menschen das Fahrradklima in Nürnberg, deutschlandweit waren es rund 230.000 Radfahrerinnen und Radfahrer in über 1.000 Städten und Gemeinden.

Sicherheit und Mobilität im Fokus

Die Umfrage besteht aus 27 gleichbleibenden Fragen. Dabei geht es etwa darum, ob zentrale Ziele wie Schulen, Einkaufsmöglichkeiten oder Arbeitsstätten mit dem Fahrrad gut erreichbar sind, wie sicher sich die Wege in die Nachbarorte anfühlen, ob für Pendler Fahrradparkplätze an Bahnhöfen vorhanden sind und um die eigenständige Mobilität von Kindern und Jugendlichen.

Die Umfrage ist auf der Webseite des ADFC zu finden. Der Fahrradklimatest dauert bis Ende November. Die Ergebnisse werden dann im kommenden Frühjahr vorgestellt.