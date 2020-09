01.09.2020, 06:07 Uhr

ADFC-Fahrradklimatest startet: Coburg will Rad-Image verbessern

Die Fahrradfreundlichkeit in Coburg hat laut vergangenen Umfragen stetig abgenommen. Nun ruft der ADFC zum neuen Fahrradklima-Test auf. In knapp 30 Fragen können Radfahrer die Fahrrad-Situation in der Stadt einschätzen.