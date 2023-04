ADFC-Fahrradklima: Keine bayerische Stadt besser als Note 3

Wer an der Umfrage zum Fahrradklima teilnimmt, vergibt Schulnoten in verschiedenen Kategorien: Bewertet wird zum Beispiel die Sicherheit für Radfahrer, der Zustand der Infrastruktur oder wie konsequent gegen Falschparker vorgegangen wird. Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) errechnet daraus eine Durchschnittsnote und sortiert die Städte, gestaffelt nach Einwohnerzahl, in ein Ranking.

Zum Artikel: "Tausende treten für den Radentscheid Bayern in die Pedale"

Bestes Radklima Bayerns: Bad Wiessee

Die bayernweit beste Note hat Bad Wiessee am Tegernsee erreicht – 2,94 im Durchschnitt und damit erster Platz bei den Kommunen mit weniger als 20.000 Einwohnern. Straubing ist bei den Orten von 20.000 bis 50.000 Einwohnern an der Spitze – dabei hat die Gäubodenstadt auch den größten Sprung nach vorne gemacht, von Platz 26 beim Klimatest 2020 bis auf Platz 1.

Spitzenreiter sind außerdem Neu-Ulm (50.000 bis 100.000 Einwohner) und Erlangen in der Kategorie bis 200.000 Einwohner. Schlusslichter sind Würzburg, Passau, Kulmbach und Bad Endorf im Landkreis Rosenheim.

Straubing: Bürgerbeteiligung erwünscht

Straubing hat seit Jahren in seine Rad-Infrastruktur investiert, das zahlt sich jetzt aus. Die Stadt hat verschiedene Fördertöpfe angezapft und Millionen für Radwege ausgegeben. Von Ost nach West können Radler am renaturierten Allachbach entlang praktisch kreuzungsfrei durch die Stadt. Und: Wem etwas auffällt, was noch verbessert werden kann, der kann das im Netz beim Mängelmelder der Stadt eintragen. Aktuell gibt es 490 Einträge, Bürger können dort auch nachlesen, auf welchem Bearbeitungsstand sich ihr Anliegen befindet.

Rosenheim: Wieder nur "ausreichend"

Rosenheim dagegen steht in seiner Kategorie auf dem vorletzten Platz – seit Jahren bewerten die Umfrage-Teilnehmenden das Fahrradklima in der Stadt mit der Note 4. Besonders stört die Befragten, dass die Fahrradwege zu schmal sind und in schlechtem Zustand; positiv vermerkt wird dagegen, dass einige Einbahnstraßen für den Radverkehr geöffnet wurden.

ADFC: Radfahrer beleben die Innenstadt

Beim ADFC sieht man die Ergebnisse des Klimatests mit gemischten Gefühlen. Die meisten Kommunen haben sich in ihrer Wertung gegenüber dem vorigen Test kaum verbessert – für die Präsidentin des ADFC Bayern, Bernadette Felsch, ein klares Zeichen, dass zu wenig für die Rad-Infrastruktur getan wird. Felsch verweist auf die Beispiele Brüssel und Paris: Die beiden Metropolen drängen den Autoverkehr bewusst aus den Innenstädten und setzen aufs Rad – weil dadurch, so Felsch, die Lebensqualität in den Zentren steige.