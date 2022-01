"Adelskammer" in Carlsgrün: Das älteste Wirtshaus im Frankenwald

Die "Adelskammer" in Carlsgrün, einem Teil der Gemeinde Bad Steben im Landkreis Hof, ist mit rund 400 Jahren das wohl älteste Wirtshaus im Frankenwald. Die Wirtsleute Renate und Fritz Gebelein bringen hier auch alles selbstgemacht und oft auch selbst gezüchtet auf den Tisch. Eine ganz besondere Spezialität ist "Krumba" - eine Art Schlachtschüssel, die es nur hier gibt. Einmal im Jahr, wenn sich der örtliche "Sparclub" in der Adelskammer zur Vereinsfeier trifft, kommt die Köstlichkeit auf den Tisch.

Während sich die Stammgäste treffen wird gekocht

Viele helfende Hände sind am Werk. Es ist 11 Uhr früh und die Vorbereitungen für das Abendessen laufen bereits in der Küche von Renate Gebelein. In der Gaststube sitzen derweil schon die Stammgäste zusammen. Freitagvormittag treffen sie sich gerne mal auf ein oder zwei Bier und tauschen Neuigkeiten aus.

80 Portionen "Krumba" müssen auf den Tisch

In der Küche werden derweil 80 Portionen "Krumba" gekocht, das heißt: rund 30 Kilo Braten, Leber, gebackenes Blut, ein Topf voll Kraut, dazu Graupen und 150 Klöße werden frisch vorbereitet – und fast alles kommt vom großen Holzofen mitten in der Küche. Den hat Renate Gebelein fest im Griff.

Aber ohne ihren Mann geht’s dann doch nicht. Die schweren Töpfe muss Fritz Gebelein herumheben. Die beiden sind ein eingespieltes Team. Seit 49 Jahren sind sie verheiratet - fast ein halbes Jahrhundert. Schon rund 400 Jahre gibt es die Adelskammer in Carlsgrün und ist damit das eigenen Angaben zufolge älteste Gasthaus im Frankenwald.

Hausmannskost trifft den Geschmack der Leute

Renate Gebelein stammt selbst aus einer Metzgerei, mit ihrer regionalen Hausmannskost trifft sie den Geschmack der Leute. Es spricht sich schnell herum, dass hier noch die alten oberfränkischen Gerichte auf den Tisch kommen. Die Wirtsleute hatten in all den Jahren alle Hände voll zu tun und die vier Kinder waren immer mittendrin.

Zukunft der "Adelskammer" in Carlsgrün gesichert

Wirtin wollte Tochter Simone Franz vielleicht auch deshalb nie werden - zu wenig Zeit für die Familie. Mit 19 zog sie aus, unterstützt ihre Eltern aber auch heute noch tatkräftig. Aber die Zukunft der Adelskammer scheint gesichert, denn in der Küche nebenan bereitet Sohn Jakob den Kloßteig zu. Jakob ist 16, lernt grade Metzger und sieht seine Zukunft in der "Adelskammer". Nicht nur kulinarisch, sondern auch kulturell ist die heute der Mittelpunkt in Carlsgrün. Geschafft haben das die Wirtsleute, Renate und Fritz Gebelein, die ohne viel Aufhebens einfach immer das gemacht haben, was sie am besten können: mit Herz und Seele für ihre Gäste da sein und eine ehrliche, fränkische Küche anbieten.