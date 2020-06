Adebar fühlt sich wohl: Immer mehr Störche nisten in Franken

Christian Zwanzger blickt in seiner Brauerei in Uehlfeld in einen leeren Sudkessel. Derzeit gibt es bei ihm nur Bier aus dem Lager. Während sich in der Brauerei nichts tut, herrscht draußen auf dem Kamin umso mehr reges Treiben. Ein Storchenpaar hat dort sein Nest gebaut und zieht jetzt den Nachwuchs groß. Für Christian Zwanzger bedeutet das Abwarten. Denn solange die Vögel auf dem Kamin leben, kann er kein Bier brauen. „Wenn dann die Jungvögel – ich denke mal so August/September – fort sind, dann müssen wir halt exzessiv brauen und nachholen“, sagt Christian Zwanzger.

Die Storchenhochburg Uehlfeld

In der Gemeinde Uehlfeld im Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim leben rund 2.950 Menschen. Dazu kommen zahlreiche Störche. Momentan wohnen 33 Paare auf den Dächern Uehlfelds. Die Gemeinde nennt sich mittlerweile "beliebtester Wohnort für Störche in ganz Bayern". Durch die Ortschaft verläuft der "Storchen-Lehrpfad", der insgesamt rund 7,5 Kilometer lang ist und auf acht Schautafeln Wissen rund um den Weißstorch vermittelt.

Das Aischtal als Magnet

Mit seinen Flussauen und Karpfenweihern bietet das Aischtal den Störchen einen idealen Lebensraum. Dazu kommt, dass Störche Kulturfolger sind. Sprich, sie siedeln sich dort an, wo der Mensch lebt. Auf abgemähten Wiesen gehen sie dann auf Nahrungssuche. Dabei profitiert der Storch von einer gemäßigten Nutzung des Aischtals. 1984 startete der Landesbund für Vogelschutz das „Weißstorch – Schutzprogramm“, das bis heute darauf abzielt den Lebensraum für Störche zu schützen.

Das Fernweh ist weg

Dass sich im Aischtal immer mehr Störche ansiedeln, liegt daran, dass sie immer seltener die gefährliche Reise nach Afrika antreten. Dank Sendern oder auch Fußringen kann der Landesbund für Vogelschutz nachvollziehen, wie die Vögel reisen und wo sie sich befinden. Und da zeigt sich, dass die Störche anstatt bis Afrika zu fliegen mittlerweile einfach dort Halt machen, wo sie Nahrung finden.