> Ade "Bembers": Fränkischer Kult-Comedian gestorben

Ade "Bembers": Fränkischer Kult-Comedian gestorben

Wallende Haare, derber Humor und immer laut: Das war der "Bembers". Am Sonntag ist der fränkische Kult-Comedian gestorben. Roman Sörgel, so sein bürgerlicher Name, wurde nur 56 Jahre alt.