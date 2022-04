ADAC warnt: Staugefahr zu Ostern in Franken

In diesem Jahr rechnet der ADAC Nordbayern wieder mit deutlich mehr Reiseverkehr an den Osterfeiertagen, aber immer noch mit weniger Staus als vor Corona. Wie es in einer Mitteilung vom Montag heißt, würde die Tatsache, dass am Osterwochenende alle Bundesländer außer Hamburg Ferien haben, zu Verkehrsbehinderungen auf den wichtigen Transitstrecken A3 und A9 in Richtung Süden führen.

Verzögerungen durch Pendler und Baustellen

Am Gründonnerstag kämen zum Urlaubsverkehr auch noch Pendlerinnen und Pendler auf dem Heimweg hinzu. Zudem seien Verzögerungen an den aktuellen Baustellen in den Ballungsgebieten möglich, in Nordbayern rund um die A3, A6 und A9 in Nürnberg und entlang der A3 und A7 um Würzburg und Richtung Ulm.

Mehr Staus als in der Corona-Zeit erwartet

"Sollte das Wetter mitspielen, ist in vielen Regionen in Franken und der Oberpfalz entlang der beliebten Routen zu regionalen Ausflugszielen mit einer angespannteren Stausituation als in den vergangenen zwei Jahren zu rechnen", sagt Jürgen Hildebrandt, Leiter des Fachbereichs Verkehr, Technik und Umwelt beim ADAC Nordbayern.

Andere Faktoren könnten Menschen vom Reisen abhalten

Die weiterhin hohen Corona-Fallzahlen, der teure Sprit an den Tankstellen und die Angst vor den Folgen des Krieges in der Ukraine könnte die Menschen allerdings vom Reisen abhalten, heißt es in der Mitteilung weiter. Kurztrips, Verwandtschaftsbesuche oder Ausflugsfahrten in der näheren Umgebung könnten aber dennoch ein Schwerpunkt über Ostern werden.