ADAC-Tourismuspreis für Inklusionshotel in Augsburg

Der Automobilclub ADAC hat den "ADAC Tourismuspreis Bayern 2023" an das Augsburger Inklusionshotel "einsmehr" vergeben.

Inklusion: Training und Etablierung

In dem ausgezeichneten Hotel- und Gastronomiebetrieb arbeiten Menschen mit Handicap, die Hälfte des Personals machen sie aus. Überreicht wurde der Preis am Dienstag in München. In einer Mitteilung zur Preisverleihung hob der ADAC hervor: "Das Besondere ist die Qualifizierungsinitiative: Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Beeinträchtigung werden vier Monate intensiv auf ihre Aufgaben vorbereitet, unter anderem durch Trainings, Praktika in Partnerbetrieben und einem Ausbildungsprogramm zum Hotelpraktiker mit abschließendem Zertifikat. Damit können sich die Fachkräfte auf dem ersten Arbeitsmarkt nachhaltig etablieren." Auch mit Blick auf seine Gäste setzt das Hotel "einsmehr" auf Inklusion: Alle Zimmer sind barrierefrei zugänglich, acht der Zimmer sind rollstuhlgerecht eingerichtet.

Kostenfreier Fahrservice in Bad Hindelang auf Platz 2

Auf Platz 2 setzte die Jury des "ADAC Tourismuspreis Bayern 2023" den Bad Hindelanger Fahrservice "EMMI Mobil". In der Gemeinde im Landkreis Oberallgäu können zwei Elektro-Kleinbusse über eine App bestellt werden. Der Fahrservice ist für Inhaber einer Gästekarte beziehungsweise einer Bürgerkarte kostenlos.

Weitere Preise nach Oberbayern und Mittelfranken

Der Chiemgau-Tourismus e.V. mit Sitz in Traunstein wurde für Handbike-Touren mit Platz 3 ausgezeichnet. Handbikes werden nicht über Pedale, sondern über eine Handkurbel angetrieben und eignen sich so für Menschen mit einer Gehbehinderung. Ein Sonderpreis für Nachhaltigkeit ging an das Hotel Luise in Erlangen.