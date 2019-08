ADAC Test: Nürnbergs Park and Ride-Anlagen sind ausbaufähig

Der ADAC Nordbayern e.V. kommt zu dem Schluss, dass Park+Ride-Anlagen nach wie vor großes Potenzial haben, um Städte zu entlasten. Gerade in Nürnberg schlage aber ein besonders kritischer Faktor zu Buche: Einige der Anlagen sind zu nah am Stadtgebiet, so der ADAC Nordbayern. Deshalb stehen die Pendler bereits auf dem Weg zum Parkplatz im Stau. Der Großraum Nürnberg sollte für einen flächendeckenden Bestand von Park+Ride-Anlagen sorgen, verstärkt außerhalb des engeren städtischen Umkreises, so Verkehrsexperte Jürgen Hildebrandt vom ADAC Nordbayern.

Lediglich Mittelmaß

Negativ zu Buche schlugen vor allem zu wenige Parkplätze und eine Taktung von über 20 Minuten in Richtung Zentrum mit Bus und Bahn. Deshalb erhielt der Parkplatz in Allersberg am Rothsee zum Beispiel die Bewertung "mangelhaft". Trotzdem waren die Tester auch hier schneller am Ziel, als die komplett mit dem Auto fahrenden Kollegen. "Ausreichend" gab es für Herrnhütte, Roth und Altdorf. Mit "Gut" wurden Langwasser-Süd und Nürnberg-Röthenbach bewertet.

Park+Ride 4.0

Vielversprechend seien dagegen Pilotprojekte wie Park+Ride 4.0 auf der Strecke der S4 Richtung Ansbach. Dort werden Echtzeitdaten erfasst, die es beispielsweise erlauben Belegungs-Prognosen abzugeben. Der Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (VGN) stellt auf seiner Webseite für den gesamten Verbundraum eine ausführliche Karte mit 131 Park+Ride-Anlagen zur Verfügung. Hier können sich Pendler über die Anfahrt sowie die Anzahl der Stellplätze informieren.