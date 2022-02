ADAC-Staubilanz Bayern: Die Staus werden wieder länger

Im vergangenen Jahr hat es in Bayern wieder mehr Staus gegeben als im ersten Pandemiejahr – aber noch deutlich weniger als 2019. Zu diesem Ergebnis kommt der ADAC in seiner Jahresstaubilanz für 2021. Demnach gab es Staus in einer Gesamtlänge von insgesamt knapp 159.000 Kilometern, was einem Zuwachs von 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht (106.000 Staukilometer). Damals hatten die Corona-Maßnahmen erstmals Reisen und Pendelfahrten reduziert.

A3 und A9 sind Stau-Schwerpunkte

Verglichen mit dem Vor-Corona-Jahr 2019 gab es laut ADAC Nordbayern aber gut 40 Prozent weniger Staukilometer (2019: 267.000km) im Freistaat. Stau-Schwerpunkte bleiben der Auswertung zufolge dabei die A3 und die A9.

Den mit 22 Kilometern und einer Dauer von knapp 600 Minuten längsten Stau gab es in Franken am 17. Juli auf der A3 zwischen Würzburg/Randesacker und der Anschlussstelle Geiselwind in Fahrtrichtung Nürnberg. Besonders viele Behinderungen registrierte der Verkehrsclub außerdem auf der A8, was der ADAC auf den wieder gestiegenen Reiseverkehr Richtung Österreich, Italien und Kroatien zurückführt.

Insgesamt 53.000 Staustunden

Wieder nach oben gegangen ist demnach auch die Dauer der Staus: Insgesamt 53.500 Stunden hätten Autofahrende im Freistaat im vergangenen Jahr im Stau gestanden, so der ADAC. Auch hier sei aber noch nicht wieder das Vor-Pandemie-Niveau erreicht.

"Wir sehen, dass vor allem der Urlaubsverkehr im Sommer für einen erheblichen Teil der Stauzuwächse verantwortlich war, die Menschen sind im Vergleich zum ersten Corona-Jahr wieder deutlich mehr verreist, bevorzugt mit dem Auto oder Wohnmobil. Dass die Staukilometer dennoch weiter deutlich unter denen von 2019 liegen, lässt sich vermutlich mit dem geringeren Pendler- und Berufsverkehr und weiterhin hohen Homeoffice-Anteilen erklären", so Jürgen Hildebrandt, Leiter des Fachbereichs Verkehr, Technik und Umwelt beim ADAC Nordbayern.

Die meisten Staus in den Sommermonaten

Die meisten und längsten Staus hat der Verkehrsclub dabei in den Sommermonaten festgestellt. Diese Schwankungen führen die Experten nicht nur auf die Lockerungen im Reisebereich zurück, sondern auch auf die höhere Zahl aktiver Baustellen im Sommer.

Ein ähnliches Fazit zieht der ADAC auf Bundesebene. Im Bundesländer-Vergleich staute sich der Verkehr der Auswertung zufolge in Nordrhein-Westfalen. Dort wurde fast ein Drittel (32%) aller Staus gezählt.

ADAC rechnet künftig wieder mit normaler Verkehrssituation

Für das laufende Jahr rechnet der Verkehrsclub mit einer Normalisierung der Verkehrssituation auf den Autobahnen. Der Beurteilung liegen laut ADAC Daten aus den Landesmeldestellen der Polizei sowie die Live-Daten aus Navigationsgeräten und Apps aus etwa 300.000 Fahrzeugen zugrunde. Außerdem Daten weiterer 4,5 Millionen Nutzerinnen und Nutzer von Smartphone-Apps und Online-Navigationstools.