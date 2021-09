ADAC-Sommerbilanz: Mehr Reisende – längere Staus

Während im Vorjahr viele Menschen noch aufgrund von Corona und den zahlreichen Reisebeschränkungen auf Urlaub verzichteten, war diesmal in den Sommermonaten wieder mehr los, vor allem auf den Straßen.

Autofahrer brauchten in diesen Sommermonaten besonders viel Geduld. Zwischen Juli und August zählte der ADAC 169.000 Staus mit einer Gesamtlänge von rund 244.000 Kilometern. Das ist nicht nur eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr sondern, auch ein Plus von rund 25 Prozent gegenüber dem Vor-Corona-Jahr 2019. Aufgrund der Pandemie und der nach wie vor geltenden Reisebeschränkungen in vielen Ländern bevorzugten viele zur Anreise das eigene Auto, zu Lasten von Flugreisen.

"Cocooning" auch im Urlaub

Beim ADAC stellt man noch einen weiteren Trend fest. Viele Urlauber schätzen nicht nur zuhause das "Cocooning", also das Zurückziehen in die eigenen vier Wände, sondern zunehmend auch im Urlaub. So meinte der ADAC-Tourismuspräsident Karlheinz Jungbeck auf einer virtuellen Pressekonferenz. Während der Pauschalurlaub verliert, steigt die Nachfrage nach Ferienhäusern. Auch Camping sowie Rad- und Hausbooturlauben sind beliebt. Man wolle jetzt auch bei der Reise unter sich sein wenn nicht sogar alleine und zwar in allen Preissegmenten. Das sei das Erstaunliche, vom Zelturlaub, über das Hausboot bis hin zur Yachtcharter und dem Fliegen mit dem Privatjet, so Jungbeck.

Engpässe bei Camping und Hausboot sichtbar

Die Zahl der Camping- und Stellplätze können nach Meinung des ADAC mit der steigenden Anzahl an Freizeitfahrzeugen aktuell nicht mithalten. Das könnte die Campingindustrie in ihrem Wachstum ein wenig hindern, wenn die Menschen keinen Platz finden, um ihr Fahrzeug abzustellen, dann wird wahrscheinlich auch die Nachfrage zurückgehen, wie Jungbeck befürchtet. Auch bei den Hausbooten sieht der Tourismuspräsident des Automobilclubs Engpässe und zwar bei den Schleusen und Häfen.

Rangliste der Urlaubsziele

Die meisten machen Urlaub im eigenen Land, das war auch in diesem Sommer so. Der ADAC hat knapp 380.000 Routenplanungen im Rahmen der Urlaubsberatung seiner Mitglieder ausgewertet. Demnach bleibt Deutschland mit 26,1 Prozent das beliebteste Reiseziel, vor allem Destinationen in Bayern, Mecklenburg-Vorpommern und der Ostsee. Kleinbeck geht davon aus, dass dies auch nach der Pandemie so bleibt. Er spricht von einer Neuentdeckung Deutschlands. Schöne Orte möchte man immer wieder besuchen, so Jungbeck.

Allerdings wagten sich auch mehr Menschen wieder ins benachbarte Ausland, vor allem nach Italien. Das Land ist als Urlaubsland fast wieder so beliebt wie vor der Pandemie. Deutlich mehr Menschen besuchten in diesem Sommer auch wieder die Türkei. Das viert-beliebteste Urlaubsland bleibt Kroatien.