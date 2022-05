ADAC prüft in Nordbayern Wohnmobile und Wohnanhänger

ADAC bietet Wohnmobil-Wiegen in Nordbayern

Bereits im vergangenem Jahr hat der ADAC-Nordbayern eine Wiegeaktion für Wohnmobile und Wohnanhänger angeboten. Die Nachfrage war so groß, dass sie auch in diesem Jahr wieder stattfindet. Zusätzlich zu den Angeboten des mobilen Prüfdienst wird eine spezielle Beladungsanalyse inklusive Wiegeprotokoll im Frühjahr und Sommer an sieben Standorten in Nordbayern angeboten werden. Campingbegeisterte können dort ihr Fahrzeug vom ADAC mit mobilen Waagen auf Überladung prüfen lassen. Das Wiegen mit Protokoll und detaillierter Beladungsanalyse auf Einzelradebene kostet für ADAC Mitglieder 20 Euro. Nicht-Mitglieder können ihr Reisemobil oder ihr Wohnwagengespann für 30 Euro wiegen lassen.