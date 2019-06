ADAC-Preisvergleich: Bus- und Bahnfahren in Nürnberg sehr teuer

Bei der Einzelfahrt von Erwachsenen belegt die Frankenmetropole sogar die Spitzenposition: 3,20 Euro pro Ticket für eine Fahrt mit Bus, Straßen- oder U-Bahn – das ist bundesweit am teuersten. Die Mannheimer müssen dafür zum Beispiel nur 1,80 Euro zahlen.

Tages- und Monatskarten überdurchschnittlich teuer

Auch bei der Tages- und Monatskarte für Erwachsenen ist Nürnberg mit am teuersten. Besonders aufgefallen sind den Testern die großen Preisdifferenzen bei den sieben gängisten Ticketarten in deutschen Städten mit über 300.000 Einwohnern. Eine Erwachsenen-Monatskarte für das Stadtgebiet kostet in München zum Beispiel 55,20 Euro, in Hamburg dagegen 109,20 Euro. Nürnberg verlangt dafür 80,10 Euro - und liegt damit sowohl mit den Monats - als auch Tageskartenpreisen jeweils deutlich über den vom ADAC errechneten Durchschnittspreisen.

Fahrrad-Mitnahme vergleichsweise günstig

Dagegen kostet die Mitnahme eines Fahrrades in Nürnberg nur 1,60 Euro – die Münchner müssen dafür 3 Euro bezahlen.