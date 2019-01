ADAC Luftrettung mit vielen Einsätzen in Nordbayern

Im Freistaat wurden die gelben Luftretter im Jahr 2018 zu 12.472 Einsätzen gerufen. Und dabei waren die drei in Franken stationierten Hubschrauber besonders häufig im Einsatz.

Christoph 18 aus Ochsenfurt ist Spitzenreiter in Bayern

Die meisten Einsätze in Bayern flog der Rettungshubschrauber Christoph 18 aus Ochsenfurt mit 2.062 Rettungsflügen. Christoph 20 aus Bayreuth hob zu 1.508 Einsätzen ab und Christoph 65 aus Dinkelsbühl brachte es auf 1.455 Flüge. Somit flogen die drei nordbayerischen Hubschrauber insgesamt 5.025 Einsätze: 4.289 in Bayern, 708 in Baden-Württemberg, 14 in Hessen, 11 in Sachsen und 3 in Thüringen.