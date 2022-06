Acts, Anreise, Ticketpreise: So läuft das Modular-Festival

Das Wichtigste zuerst: Bilderbuch, Giant Rooks, Leoniden, Symba, 01099, Montez und Alli Neumann sind die Headliner beim diesjährigen Modular Festival am Augsburger Gaskessel. Nach einer Corona-Version im vergangenen Jahr findet das Festival in diesem Jahr wieder ohne Einschränkungen statt.

"Auf Bilderbuch sind wir natürlich besonders stolz", sagt Festivalleiter Patrick Jung. "Die sind für mich eine der größten Bands der Neuzeit. Aber natürlich auch Giant Rooks, die gerade zurück sind von großer US-Tour. Für mich wandeln die so ein bisschen auf den Spuren von Milky Chance."

Festival-Premiere für Jugendliche nach Corona

Für Jung sei das Festival ein ganz wichtiger Meilenstein nach den Pandemie-Einschränkungen. "Einige Jugendliche kennen bisher vielleicht nur ihr Kinderzimmer oder eine WG. Jetzt ist es das erste Mal, dass sie auch so ein Festival erleben können." Der Organisator ist gespannt, "ob nun besonders gefeiert wird, oder manche doch noch vorsichtiger sind".

Vom 3. bis 5. Juni läuft das Modular, organisiert vom Stadtjugendring Augsburg. „Der Ticket-Vorverkauf ist gut gelaufen“, sagt Jung. 10.000 Eintrittskarten gibt es pro Tag. Ein Ticket für alle drei Tage kostet 75 Euro. Für ein Tagesticket muss man 33 Euro bezahlen.

Billigere Tickets für Schüler oder Azubis

Schüler, Studierende, Azubis oder FSJler bekommen ermäßigte Tickets: Das 3-Tages-Ticket kostet dann nur noch 54 Euro, das Tagespass 28 Euro. Kinder bis einschließlich 12 Jahre kommen kostenlos auf das Gelände. Einlass ist jeweils ab 14 Uhr. "Wer ein Ticket an der Abendkasse kaufen will, sollte am besten am Nachmittag kommen", so Jung.

Camping ist übrigens nicht vorgesehen. Besucher sollten am besten mit dem Rad oder dem ÖPNV anreisen, so die Organisatoren. Wer mit dem Auto kommt, solle einen der Park-Ride-Parkplätze nutzen, da das Parkhaus vor Ort nicht für Großveranstaltungen ausgelegt sei. Gut zu erreichen ist das Areal am Gaskessel in Augsburg Oberhausen nur bedingt. Von den Stationen der Straßenbahn sind es rund 15 Minuten Fußmarsch zum Festivalgelände. Dafür ist das Gelände des alten Gaswerks umso cooler.

Recyclingsystem reduziert den Müll

Ein großes Augenmerk legen das Organisations-Team auf Nachhaltigkeit. Zum Beispiel sei durch Müllinseln, Beschränkungen bei Gastronomen, Mehrwegbecher oder verbesserte Mülltrennung das jährliche Restmüllaufkommen von 16 Tonnen auf unter 5 Tonnen reduziert worden.

Auch ein CO2-Rechner für Festivals sei entwickelt worden. Mit dem Ergebnis, dass das diesjährige Modular wohl 362 Tonnen CO2 ausstoßen werde – in etwa der Jahresverbrauch von 31 Menschen in Deutschland, so die Organisatoren.

Künftig nur noch vegetarisches Essen?

Augsburgs Kulturreferent möchte diesen Rechner auch für andere Veranstaltungen der Stadt einsetzen: "Dieses Tool ist ein zentraler Baustein, gerade für Sport- und Kulturveranstaltungen bewusst klimagerecht zu handeln und einen Beitrag zu einer nachhaltigen Stadtgesellschaft zu leisten."

Um den Co2-Ausstoß weiter zu senken, wird in diesem Jahr besonders die Verpflegung in den Blick genommen – mit 148 Tonnen CO2 der größte Faktor. Deshalb untersuchen Forscher der Uni Augsburg in diesem Jahr , ob die Besucher bereit wären, bei den künftigen Festivals nur noch vegetarisch zu essen. So könnten rund 12 Tonnen CO2 eingespart werden.