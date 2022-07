Action für die Region: Burgkirchen eröffnet riesigen Pumptrack

Fünf Wochen Handarbeit mit 230 Tonnen Asphalt

Nach nur fünf Wochen Bauzeit ist der Pumptrack nun fertig. Die 1.400 Quadratmeter große Fläche musste in aufwendiger Handarbeit von den Mitarbeitenden eines oberfränkischen Unternehmens bearbeitet werden. Der Pumptrack in Burgkirchen ist laut dem Unternehmen RadQuartier derzeit die größte Anlage in Bayern.

Zuerst einmal musste das Gelände direkt neben dem alten Skateplatz modelliert werden, das geschah mit einem Unterbau. 4.600 Tonnen Kies mussten auf dem Gelände eingebaut und verdichtet werden. Darauf kam eine zehn Zentimeter dicke Asphaltschicht, in Burgkirchen waren dafür 230 Tonnen Asphalt erforderlich, die mit einer Temperatur von 165 Grad mit Schubkarren auf die Bahn gebracht wurden.

Schon vor Eröffnung stark besucht

Bis die Asphaltschicht hart genug zum Befahren ist - das ist nach drei Stunden - bleiben die Mitarbeiter immer an den frisch asphaltierten Abschnitten. Denn erfahrungsgemäß kommen die Kinder und Jugendlichen gleich zum Ausprobieren. Egal, wo die Anlage gerade gebaut wird und egal, wie hoch der Bauzaun ist, sagt Robin Specht, der Mountainbike-Profi ist Gründer und Geschäftsführer der Firma RadQuartier mit Sitz im Landkreis Hof in Oberfranken. Genau deshalb ist die Bahn in Burgkirchen auch schon seit Wochen befahren, obwohl sie noch gar nicht eröffnet wurde, sagt Bürgermeister Johann Krichenbauer. Die Biker, Scooterfahrer und Skater haben die Bahn schon vor Wochen in Besitz genommen und das freut die Gemeinde natürlich sehr, sagt Krichenbauer. Am Freitag, den 8.7.22 wird der Pumptrack um 14:00 Uhr offiziell eröffnet. Demnächst folgt ein Event mit Programm und Snacks für die Kinder und Jugendlichen.

Pumptrack besucherfreundlich und förderfähig

Das Gelände in Burgkirchen ist besucherfreundlich - an der Altöttinger Straße ist zum Beispiel ein großer Supermarkt-Parkplatz, der genutzt werden kann. Falls andere Gemeinden und Städte auch überlegen, sich einen Pumptrack anzuschaffen, aber über die hohen Kosten nachdenken: In Burgkirchen wurde die Hälfte vom Freistaat gefördert, über das sogenannte LEADER-Programm des Landwirtschaftsministeriums.