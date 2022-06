Ackerwildkraut-Wettbewerb in Mittelfranken: 25 Landwirte dabei

25 Landwirtinnen und Landwirte aus Mittelfranken haben sich in diesem Jahr für den Ackerwildkraut-Wettbewerb gemeldet. Dieser Wettbewerb wird vom Deutschen Verband für Landschaftspflege (DVL), der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL), dem Biolandverband und dem Bund Naturschutz in Bayern (BN) ausgeschrieben, heißt es in einer Mitteilung des BN. Bisher 120 Arten habe der Kartierer auf den angemeldeten Äckern entdeckt, so eine Sprecherin des DVL.

Vielfalt auf dem Acker

Zu den Acker-Wildkräutern zählen zum Beispiel Frauenspiegel oder Sommer-Adonis-Röschen genauso wie Rittersporn oder der zottige Klappertopf. Der Mitteilung des BN zufolge können Ackerwildkräuter einen wertvollen Beitrag zur Artenvielfalt auf landwirtschaftlichen Flächen beitragen. Dieser werde häufig noch unterschätzt, heißt es.

Acker als Lebensraum für Insekten

Ein Acker würde durch die Wildkräuter zum Lebensraum für Insekten – auch für Honigbienen. "Außerdem soll innerhalb des Wettbewerbs Wissen und Vertrauen geschaffen werden, dass es sich bei ökologisch wertvollen Ackerwildkräutern nicht um Problemunkräuter handelt", so der Deutsche Landschaftspflegeverband. Die kleinen Pflanzen seien oft keine Konkurrenz für die eigentlichen Ackerpflanzen.

Preisverleihung im Herbst

Der Ackerwildkraut-Wettbewerb zeichnet Landwirte aus, die auf Ihren Flächen die Vielfalt erhalten und fördern. Er wird alle zwei Jahre in einem anderen Regierungsbezirk ausgelobt. Wer in diesem Jahr in Mittelfranken gewonnen hat, wird bei der Preisverleihung am 20. Oktober bekanntgegeben.