Ackerboden gegen Industriehalle: Infomarkt zum BMW-Werk

BMW hat für ein neues Hochvoltbatterie-Werk 105 Hektar Fläche in den Gemeinden Irlbach und Straßkirchen im Landkreis Straubing-Bogen gekauft. Am Freitag Nachmittag findet ab 15 Uhr hierzu ein Infomarkt in der Sporthalle Straßkirchen statt: Die beiden Gemeinden, BMW und auch die Interessensgemeinschaft "Lebenswerter Gäuboden" werden an Infoständen Fragen beantworten.

Es ist ein Versuch aller betroffenen Akteure, die Bürger in der Region gemeinsam an einem Ort zu informieren. Wie der Austausch insbesondere zwischen IG und BMW vor Ort konkret aussehen wird, bleibt abzuwarten.

105 Hektar Ackerboden für BMW-Werk

Das Hauptargument der BMW-Gegner lautet: Wertvoller Ackerboden geht durch das neue BMW-Werk verloren. 105 Hektar entspricht einer Fläche von mehr als 150 Fußballfeldern. Wie eine aktuelle Statistik des Bayerischen Bauernverbands zeigt, wurden im Landkreis Straubing-Bogen im Jahr 2022 auf einer Ackerfläche von insgesamt 55.393 Hektar Lebensmittel angebaut, darunter beispielsweise 24.027 Hektar Getreide, 10.327 Hektar Mais und 7.474 Hektar Zuckerrüben.