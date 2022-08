"Achtung Sack" – Weißtannen-Zapfen-Ernte im Westallgäu

"Achtung Sack", rufen die Zapfenpflücker, bevor sie ihre Ernte aus den Bäumen fallen lassen. Dann fallen die 50 bis 80 Kilogramm schweren Säcke nach unten auf den Waldboden. In den Plenterwäldern im Westallgäu beginnt demnächst die Ernte von Weißtannen-Zapfen.

Zapfenpflücker müssen hoch hinauf

Die Ernte erledigen professionelle Zapfenpflückerinnen und Zapfenpflücker. Sie müssen Kraft, Ausdauer und Technik mitbringen, denn die Zapfen holen sie ganz oben aus den Baumwipfeln. Einfach warten und die Zapfen am Boden aufsammeln können die Pflücker nicht: Die Zapfen zerfallen am Baum und verlieren dabei die wertvollen Samen.

Sechs Tonnen Zapfen-Ernte erwartet

Rund drei Tage dauert die Ernte. Damit Spaziergängern nicht plötzlich ein Sack mit Zapfen vor die Füße fällt, warnen Schilder. Entlang der Waldwege werden Gefahrenbereiche markiert. Andreas Täger, Geschäftsführer der Waldbesitzervereinigung Westallgäu, erwartet, dass die Zapfenpflückerinnen und –pflücker in diesem Jahr etwa sechs Tonnen Zapfen ernten können. Diese würden dann rund 600 Kilogramm Samen enthalten – der Grundstock für 2,4 Millionen Jungpflanzen.

Weißtanne im Allgäu blüht häufiger als früher

Normalerweise blühe die Weißtanne im Westallgäu nur alle vier bis sieben Jahre und bilde auch nur dann die Tannenzapfen aus, in denen die Samen für die nächste Baumgeneration reifen, erklärte Träger. Das Klima habe sich aber so verändert, dass die Tannen in der Region jetzt alle zwei Jahre blühen.

Neue Weißtannen für Plenterwaldgebiet im Westallgäu

Im Westallgäu befindet sich eines der größten Plenterwaldgebiete Bayerns. Plenterwälder sind eine Art Dauerwald: Sie werden bewirtschaftet, es gibt aber keinen Kahlschlag. Andreas Träger spricht vom "Mehrgenerationenhaus im Wald" und erklärt, dass nur die größten und dicksten Bäume entnommen werden, um nachwachsenden Pflanzen Licht und Raum zu geben. Die Zapfen und Samen der Weißtannen sollen helfen die Wälder klimafest umzubauen.