Achtung: Polizei warnt vor Einbrüchen im Herbst

Wenn es früher dunkel wird, spielt das Einbrechern in die Karten. Bereits am Donnerstagabend ist in zwei Wohnungen im Raum Landshut eingebrochen worden, teilt die Polizei jetzt mit.

Einbrüche in Erdgeschosswohnungen

Im Lavendelweg in Ergolding und am Steppachweg in Landshut kamen der oder die Täter nach 19 Uhr über eine aufgehebelte Terrassentüre in die jeweiligen Erdgeschosswohnungen. In Ergolding wurden alle Zimmer durchsucht und Bargeld und Schmuck im Wert von über 1.000 Euro gestohlen. Der Sachschaden liegt bei 500 Euro. Aus der Landshuter Wohnung wurde nichts mitgenommen. Dort entstand ein Schaden von rund 200 Euro, so die Polizei.

Polizei: Zahl der Einbrüche nimmt insgesamt ab

Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise und gibt im Internet Tipps, wie man sich gegen Einbrüche schützt. Aber: Insgesamt ist die Zahl der Wohnungseinbrüche in Niederbayern gesunken, heißt es.