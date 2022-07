Achtung Blaualgen: Badewarnung für Seen in Franken

Einige Seen in Mittel- und Oberfranken haben aufgrund der großen Hitze wieder mit Blaualgen zu kämpfen. Vom Baden wird an den betroffenen Stellen abgeraten. Blaualgen sind an der starken grünlichen Trübung, Schlierenbildung und der verminderten Sichttiefe von unter einem Meter zu erkennen.

Bisher nur ein Strand am Altmühlsee betroffen

So ist zum Beispiel auch ein Strand am Altmühlsee betroffen. Wie auf der Homepage des Landratsamtes Weißenburg-Gunzenhausen zu lesen ist, wird beim Seezentrum Schlungenhof in Gunzenhausen vom Baden abgeraten.

Für die anderen Badeplätze an Altmühlsee und Brombachsee gibt es derzeit keine Warnung. Die Gewässer im fränkischen Seenland wurden vor Jahrzehnten künstlich angelegt. Bisher wurde für das Problem mit den Blaualgen noch keine dauerhafte Lösung gefunden.

Blaualgen auch wieder im Goldbergsee Coburg

Auch für den Goldbergsee Coburg wurde eine Badewarnung wegen gesundheitsgefährdender Blaualgen ausgesprochen. Entsprechende Schilder wurden am Seeufer aufgestellt. Auf BR-Anfrage sagte der stellvertretende Leiter des Wasserwirtschaftsamtes Kronach, Hans Joachim Rost, das Blaualgenproblem trete mittlerweile jedes Jahr am Goldbergsee auf.

Hohe Temperaturen, wenig Schatten und die derzeitige Trockenphase würden die Blüte der Blaualge begünstigen. In der vergangenen Woche haben sich die Blaualgen laut Rost stark vermehrt. Das Badeverbot sei eine reine Präventionsmaßnahme. Die Badewarnung am Goldbergsee ist seit Dienstag in Kraft und gilt auch für Hunde.