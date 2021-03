Achtung Autofahrer: Amphibien auf gefährlicher Wanderschaft

Kröten sind jetzt wieder auf Wanderschaft: Meistens sind sie nachts und in den frühen Morgenstunden unterwegs, um von ihren Winterquartieren in Richtung Laichplätze aufzubrechen, die meistens an Gewässern liegen.

Straßen als tödliche Gefahr für Amphibien

Das Problem: Dabei müssen sie oft Straßen überqueren, was für Tausende Tiere den Tod bedeutet, teilt der Bund Naturschutz mit. Deswegen sind an vielen Stellen, wo die Amphibien Straßen überqueren, Schutzzäune angebracht – etwa auch in Ettenbeuren im Landkreis Günzburg.

Ehrenamtliche helfen Amphibien über die Straße

Der Bund Naturschutz erklärt, dass allein an dieser Stelle jährlich etwa 1.500 Erdkröten, 50 Grasfrösche und etwa 20 Bergmolche von ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern an den Zäunen gesammelt und über die Straße gebracht werden.

Der Bund Naturschutz Günzburg bittet alle Autofahrerinnen und Autofahrer um Rücksicht und darum, sich an die Geschwindigkeits-Beschränkungen zu halten.

In ganz Bayern werden jährlich 500.000 bis 700.000 Amphibien gerettet, über 6.000 Helferinnen und Helfer seien im Einsatz.