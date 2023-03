Achtjähriger von Bus erfasst und tödlich verletzt

In Parkstein ist am Montagnachmittag (06.03.) ein Achtjähriger bei einem Verkehrsunfall mit einem Bus ums Leben gekommen. Wie die Polizeiinspektion Neustadt an der Waldnaab mitteilte, war der Junge gerade auf dem Fahrrad unterwegs, als es an einer Kreuzung zum Zusammenstoß mit dem Bus kam.

Bub erleidet tödliche Verletzungen

Durch den Aufprall habe der Bub tödliche Verletzungen erlitten, heißt es. Er sei sofort tot gewesen. Wie es zu dem Unfall kam, ist laut Polizei noch unklar. Ein Sachverständiger wurde zur Klärung der Unfallursache hinzugezogen.