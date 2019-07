Achtjähriger mit Hundeleine gewürgt – Tatverdächtiger in U-Haft

In Bamberg soll ein 39-jähriger Mann am Freitagabend ein achtjähriges Kind in einer Grünanlage mit einer Hundeleine gewürgt haben. Das teilen Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Pressemitteilung heute mit. Den Angaben zu Folge spielte der Achtjährige mit einem siebenjährigen Freund in der Grünanlage.

Festnahme am Tatort

Aus bislang noch ungeklärten Gründen ging der 39-jährige alkoholisierte Mann auf den älteren Jungen los und "drosselte ihn massiv" mit einer Hundeleine um den Hals, heißt es von Polizei und Staatsanwaltschaft. Ein zufällig vorbeilaufender Zeuge schritt ein und löste die festgezogene Leine vom Hals des Kindes. Den Tatverdächtigen konnte die Polizei noch am Tatort festnehmen.

Kind wieder zu Hause

Der Junge kam mit Verletzungen am Hals ins Krankenhaus, konnte aber inzwischen wieder entlassen werden. Gegen den 39-Jährigen wird ermittelt wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung. Er sitzt in Untersuchungshaft.