Achtjähriger im Landkreis Landshut vermisst

Aktuell läuft im Landkreis Landshut eine großangelegte Suche nach einem achtjährigen Jungen. Der Schüler aus Vilsheim ist heute nicht in seiner Landshuter Schule mit Ferienbetreuung erschienen. Mitschüler haben ihn zuletzt gegen 8.30 Uhr in der Professor-Buchner-Straße in Landshut gesehen. Von dort aus ging er Richtung Innenstadt davon.

Polizei hofft auf Hinweise

Der Junge ist ca. 1,20 Meter groß, hat eine normale Figur, hellbraune, kurze Haare. Er trägt keine Brille und ist mit einer blauen Softshelljacke, einer blauen Jeans, roten Schuhen und einer blauen Strickmütze mit roten Autos bekleidet. Der Junge hat einen roten Rucksack bei sich. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.