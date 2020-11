Achtjähriger aus Sennfeld findet Knochen im Wald

Als ein Achtjähriger in den Unterricht an der Grundschule in Sennfeld im Landkreis Schweinfurt kommt, hat er etwas Ungewöhnliches im Gepäck. Der kleine Junge präsentierte seinen Mitschülern seinen Fund vom Vortag aus dem Wald. Im Unterholz hatte er zwei größere Knocken entdeckt.

Junge will Suche nach Dinosaurierknochen nicht aufgeben

Um auszuschließen, dass es sich um menschliche Knochen handelt, wurde der Fund laut Polizei fachärztlich untersucht. Dabei stellte sich heraus, dass es Rinderknochen waren, die der Junge gefunden hatte. Mit dem Ergebnis war der kleine Indiana Jones nicht so ganz zufrieden und sagte zu den Polizeibeamten: "Ich gebe meine Suche nach Dinosaurierknochen trotzdem nicht auf!"