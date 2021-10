Achtjährige beim Wandern an tschechischer Grenze verschwunden

Die Polizei sucht seit Sonntagnachmittag im Grenzgebiet zu Tschechien nach einem achtjährigen Mädchen, das bei einer Wanderung mit seiner Familie auf dem Berg Cerchov im Oberpfälzer Wald verlorengegangen ist. Das teilte das Polizeipräsidium Oberpfalz mit.

Mädchen kehrt nicht mehr vom Spielen zurück

Demnach war die Familie aus dem Großraum Berlin mit ihren zwei Kindern und einem Neffen unterwegs. Beim Spielen entfernten sich die Kinder von den Eltern. Nachdem diese die Kinder nicht mehr finden konnten, verständigten die Eltern die Rettungskräfte. Der Sohn und der Neffe der Familie tauchten daraufhin wieder auf. Die achtjährige Tochter blieb allerdings seit 17 Uhr verschollen.

Großangelegte Suchaktion dauert an

Daraufhin startete eine großangelegte Suchaktion. Daran beteiligt waren tschechische und bayerische Rettungskräfte der Polizei und Feuerwehr. Auch Spürhunde und zwei bayerische Polizeihubschrauber waren im Einsatz. Unterstützt wurde die Suche von der Bergwacht. Das gemeinsame Zentrum der deutsch-tschechischen Polizei- und Zollzusammenarbeit Petrovice-Schwandorf koordiniert den Einsatz. Die Suche dauerte die ganze Nacht und wird auch am heutigen Montag fortgeführt.

Temperaturen in der Nacht um den Gefrierpunkt

Nach Informationen der tschechischen Nachrichtenagentur CTK beteiligen sich rund 200 Polizisten und Feuerwehrleute an der Suchaktion in der Umgebung des Berg Cerchov. Auch ein Hubschrauber mit einer Wärmebildkamera sei im Einsatz. "Wir sind die Strecke nachgegangen, auf der sich die Familie mit dem Mädchen bewegt haben soll, aber ohne Erfolg", sagte die Polizeisprecherin der Agentur. Das Suchgebiet werde nun ausgeweitet. Die Gegend ist bewaldet, in der Nacht und am Morgen lagen die Temperaturen um den Gefrierpunkt.

Das Gebiet um den Berg Cerchov, auf dem in Zeiten des Eisernen Vorhangs Grenzüberwachungstürme standen und heute noch als Reste stehen, ist ein weitläufiges Waldgebiet. Der Berg selbst ist mit über 1.000 Metern der höchste Berg des Oberpfälzer Waldes. Er liegt circa zwei Kilometer von der deutsch-tschechischen Grenze entfernt in der Mitte des Dreiecks der Orte Waldmünchen, Furth im Wald und Domažlice. Wer sich dort verirrt, muss also weit laufen, um an eine Ortschaft zu kommen.

Polizei geht davon aus, dass Mädchen sich verlaufen hat

Das Mädchen kann in Richtung Tschechien, aber auch in Richtung Deutschland gelaufen sein. Die Polizei schließt einen anderen Hintergrund für das Verschwinden des Mädchens aus. Es gibt auch keine Hinweise auf ein Gewaltverbrechen, so ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberpfalz. Es handelt sich um eine Vermisstensuche. Man gehe davon aus, dass die Achtjährige sich verlaufen hat.

Beschreibung des gesuchten Mädchens

Die Polizei hat am Montagmittag auch eine Öffentlichkeitsfahndung mit Personenbeschreibung des Mädchens herausgegeben. Gesucht wird nach der 8 Jahre alten Julia Sleegers. Sie ist schlank, ein Meter vierzig groß, hat blonde schulterlange Haare und trägt wahrscheinlich eine blaue Jacke, eine dunkle Hose, rote Schuhe und ein rosa Halstuch.