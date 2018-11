Achtet auf die Radler: Ein Ghostbike für Kaufbeuren

Ein Ghostbike ist ein weiß angestrichenes Fahrrad, das einerseits zum Gedenken an verunglückte Radler, aber auch als Mahnung aufgestellt wird.

Ghostbikes an gefährlichen Straßen

Beispielsweise in Augsburg wurden auf Betreiben des Fahrradclubs ADFC heuer schon zwei dieser Ghostbikes an Unfallschwerpunkten installiert. Heute entscheidet der Verwaltungsausschuss, ob es auch in Kaufbeuren bald so ein Rad gibt, das erinnert und mahnt.

Achtet auf die Radler

Die weißen Fahrräder sollen Auto- und LKW-Fahrern nochmal ins Bewusstsein rufen: Achtet auf die Radler, achtet auch vor allem auf Euren toten Winkel im Rückspiegel; weil die Radfahrer sind zusammen mit den Fußgängern die schwächsten und eben auch die verwundbarsten Verkehrsteilnehmer.