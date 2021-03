Acht Wohnungen nach Brand in Neunburg vorm Wald unbewohnbar

In Neunburg vorm Wald im Kreis Schwandorf hat am Mittwochmorgen ein Mehrfamilienhaus gebrannt. Alle Bewohner, die beim Ausbruch des Feuers im Haus waren, konnten in Sicherheit gebracht werden. Drei Menschen wurden leicht verletzt. Sie kamen mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.

Großaufgebot an Einsatzkräften

Polizei und Feuerwehr waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. Auch den Vormittag über dauerten die Löscharbeiten noch an. Die Hauptstraße in Neunburg, die Amberger Straße, wurde im Einsatzbereich für mehrere Stunden in beide Richtungen gesperrt. Eine Umleitung wurde eingerichtet.

Brandursache unklar

Alle acht Wohnungen in dem Haus sind nicht mehr bewohnbar, so die Polizei. Für die 17 hier gemeldeten Personen wird jetzt nach einer Unterkunft gesucht.

Wie es zu dem Feuer kommen konnte, ist noch unklar. Die Höhe des Schadens liegt nach ersten Angaben bei über 100.000 Euro.