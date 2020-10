Acht Verletzte bei schwerem Unfall auf der A8 bei Grabenstätt

Bei einem schweren Unfall auf der A8 im Chiemgau sind acht Menschen verletzt worden. Der Unfall ereignete sich gegen 22 Uhr in Fahrtrichtung München zwischen den Anschlussstellen Bergen und Grabenstätt. Eine Frau wurde dabei schwer verletzt, sieben weitere Personen erlitten leichte Verletzungen.

Autofahrer fuhr vermutlich zu schnell

Wie die Verkehrspolizei Traunstein mitteilte, war ein 21-jähriger Rosenheimer zusammen mit drei weiteren Insassen in seinem Auto unterwegs, als er auf ein vorausfahrendes Auto mit vier Insassen auffuhr - vermutlich, weil er zu schnell gefahren war.

Beide Autos schleudern in die Leitplanke

Durch den Aufprall schleuderten laut Polizei beide Autos auf einer Strecke von rund 200 Metern mehrmals links und rechts in die Leitplanke, bis sie schließlich auf der Fahrbahn zum Stehen kamen.

Feuerwehr befreit Fahrerin aus ihrem Auto

Die vorausfahrende 37-jährige Fahrerin wurde in ihrem Auto eingeklemmt und schwer verletzt. Die Feuerwehr musste sie mit schwerem Gerät befreien. Die drei weiteren Insassen konnten sich selbst befreien. Alle Verletzten wurden am Unfallort notärztlich versorgt und in umliegende Krankenhäuser gebracht, teilte die Polizei weiter mit.

Totalschaden an beiden Autos

An den beiden Autos entstand nach Angaben der Polizei Totalschaden. Auch Teile der Straßeneinrichtung wurden demnach beschädigt. Die Polizei beziffert den Gesamtschaden auf rund 16.000 Euro.

Die A8 Richtung München war für die Bergung in der Nacht zwei Stunden komplett gesperrt. Es entstand ein vier Kilometer langer Rückstau.