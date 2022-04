Acht Verletzte bei Busunfall im Landkreis Erding

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Bus und einem Auto sind am Donnerstag Nachmittag in Oberding im Landkreis Erding acht Menschen überwiegend leicht verletzt worden. Wie die Polizei auf Anfrage berichtete, wollte ein 18-jähriger Autofahrer von einer Kreisstraße auf die Flughafentangente einbiegen. Dabei übersah er den Bus, in dem sich 12 Insassen befanden.

Zehn Rettungswagen im Einsatz

Die vier Insassen im Auto sowie drei Fahrgäste im Bus wurden leicht und ein Fahrgast mittelschwer verletzt. Neben der Polizei und einem Rettungshubschrauber waren zehn Rettungswagen, ein Notarzt sowie die Feuerwehren aus Aufkirchen und Oberding im Einsatz.