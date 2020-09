vor 30 Minuten

Acht Niederbayern unter den 1.000 reichsten Deutschen

Erfolgreiche Unternehmer und Unternehmerinnen gibt es auch in Niederbayern einige. Auf der in der "Welt am Sonntag" veröffentlichten "Liste der 1.000 reichsten Deutschen" verzeichnet Niederbayern jetzt acht Platzierungen.