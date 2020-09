vor 28 Minuten

Acht Mitarbeiter nach Brand in Holzwerk verletzt

Durch einen Brand an einer großen Hobelmaschine in einem Holzwerk in Pfarrkirchen (Lkr. Rottal-Inn) sind acht Mitarbeiter leicht verletzt worden. Sieben kamen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus. Die Brandursache ist noch unklar.