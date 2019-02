Acht Michelin-Sterne für Ostbayerns Spitzenrestaurants

Sie sind die begehrteste Auszeichnung in der Spitzen-Gastronomie: Die Sterne des Guide Michelin. Am Dienstagabend wurden sie in Berlin vergeben. Nachzulesen sind die aktuellen 309 deutschen Gourmet-Restaurants im rot gebundenen Guide Michelin 2019. Darunter auch Spitzen-Gastronomien in Niederbayern und der Oberpfalz.

Burg Wernberg jetzt ohne Sterne

In Ostbayern hat sich in Sachen Michelin-Sterne fast nichts geändert, mit einer Ausnahme: Die Burg Wernberg im Kreis Schwandorf hat mit dem Weggang ihres Kochs Thomas Kellermann alle zwei Sterne verloren. Sein Nachfolger Robert Morgan - seit Mai vorigen Jahres Chef auf der Burg - hat sich keinen Stern erkocht.

Fünf Sterne für die Oberpfalz, drei für Niederbayern

Die übrigen acht Sterne-Restaurants in der Region haben ihre Auszeichnung behalten: Es sind das "Obendorfer's Eisvogel" in Neunburg vorm Wald (Lkr. Schwandorf), das "Leos" in Bad Kötzting (Lkr. Cham), das "SoulFood" in Auerbach (Lkr. Amberg-Sulzbach), das "Storstad" in Regensburg, das "Gregor's Fine Dining" in Rötz (Lkr. Cham), das "Buchner" in Niederwinkling (Lkr. Straubing-Bogen), das "Johanns" in Waldkirchen (Lkr. Freyung-Grafenau) und "Oswalds Gourmetstube" in Teisnach (Lkr. Regen).

Frauen stark unterrepräsentiert

Deutschlandweit gibt es 2019 die meisten Sterne-Restaurants in Baden-Württemberg. Dort sind es 77. Bayern liegt auf Platz zwei mit 52 Feinschmecker-Gastronomien. Auffällig ist der geringe Frauenanteil unter den Sterneköchen. In 309 der ausgezeichneten Lokalitäten kochen nur zehn Frauen.

Frisch, innovativ und herausragend muss es sein

Kriterien für die Michelin-Sterne sind die Qualität und die Frische der Zutaten. Außerdem eine fachgerechte Zubereitung der Speisen sowie innovative und einzigartige Ideen, die den einzelnen Koch ausmachen. Der neue Guide Michelin kommt am 4. März in den Handel. In Deutschland werden die Michelin-Sterne seit 53 Jahren vergeben.