Acht Jahre Haft für Drogenhandel im Darknet

Ein 33-jähriger Drogenhändler aus dem Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen muss acht Jahre in Haft. Das Ansbacher Landgericht ordnete darüber hinaus die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt an. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der 33-Jährige im großen Stil über das Darknet mit Drogen gehandelt hat.

Verfahren gegen Ehefrau eingestellt

Das Verfahren gegen die 28-jährige Ehefrau wurde dagegen wegen geringer Schuld eingestellt. Insgesamt verkaufte der Verurteilte über 30 Kilo Amphetamin und Haschisch sowie mehr als 23.000 Ecstasy-Tabletten. Die Tabletten hatte er mit einer Pillenpressmaschine selbst hergestellt.

Eigener Drogenshop im Darknet

Die Drogen hatte sich der 33-Jährige über das Darknet besorgt. Sie sollen insgesamt einen Wert von fast 137.000 Euro gehabt haben. Die Pakete ließ er an ein Postfach im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen schicken. Über einen eigenen Internetshop im Darknet verkaufte er die Drogen anschließend weiter.