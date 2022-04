AC Landshut gewinnt erstes Rennen in polnischer Speedway-Liga

Die Motorradrennfahrer des AC Landshut haben am Montag das erste Rennen der Speedway-Saison in der 1. Polnischen Liga gewonnen. Vor rund 2.100 Zuschauern besiegten die Landshuter das Team aus Bydgoszcz mit 47 zu 43. Die Entscheidung fiel erst im letzten der insgesamt 15 Rennläufe.

Manager ist "stolz auf die Jungs"

In jedem der Läufe, auch "Heats" genannt, treten vier Rennfahrer gegeneinander an, zwei aus jedem Team. Je nach Platzierung werden Punkte vergeben. Der Teammanager des AC Landshut, Klaus Zwerschina, sprach von einem gelungenen Auftakt. "Wir gewinnen immer als Team. Das wurde heute wieder ersichtlich. Wir sind einfach stolz auf die Jungs."

Kein vergleichbarer Wettbewerb in Deutschland

Mit dem Sieg im ersten Rennen hätten die Rennfahrer ein Ausrufezeichen gesetzt, die künftigen Gegner in der polnischen Profi-Liga "seien damit gewarnt".

Weil es in Deutschland keinen vergleichbaren Wettbewerb gibt, treten die Landshuter Speedway-Fahrer in Polen an. Diese Entscheidung sei laut Teammanager Zwerschina folgerichtig gewesen: "In Polen ist das Volkssport Nummer Eins. Wir haben im Verein schon immer versucht, uns zu steigern und professioneller zu werden. In Deutschland, nachdem wir auch Coronabedingt keine Bundesliga hatten, gab es für uns nur diesen Schritt".

Landshut will Klassenerhalt sicherstellen

In den kommenden Monaten treten die Niederbayern gegen Teams aus Städten wie Lodsz, Rybnik oder Danzig an, teils vor Zehntausenden Zuschauern. Die 1. Polnische Liga ist - anders, als der Name vermuten lässt - nach der "Ekstraliga" die zweithöchste Klasse im Speedway-Rennsport in Polen. Als Ziel gibt der AC Landshut den Klassenerhalt an.