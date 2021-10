Abzocke durch Schockanruf: Trotz Warnung nehmen Fälle zu

Die neue Masche der Kriminellen – ein Familienangehöriger brauche Geld für eine teure Corona-Therapie. Für eine Spezialbehandlung benötige dieser einen hohen fünfstelligen Betrag, um diese Behandlung in der Schweiz oder einem anderen Land zu finanzieren. Alles eine Legende, erklärt Andreas Moßmeyer von der Ermittlungsgruppe des Polizeipräsidiums Nürnberg. Doch die Anrufer seien gut geschult, verwickeln die Senioren in eindringliche Gespräche, setzen sie unter Druck und auf die emotionale Betroffenheit. "Wollen sie ihren Enkel sterben lassen?"

Falsche Polizisten am Apparat – Spiel mit dem Vertrauen der Personen

Besonders perfide – in vielen Gesprächen geben die Anrufer vor, Polizisten zu sein. Täuschen sogar eine falsche Nummer mit der 110 im Display vor. Oder leiten das Gespräch an eine fingierte Einsatzzentrale der Polizei weiter, um die Identität zu bestätigen.

Hier helfe nur, einfach aufzulegen. "Haben Sie Mut, den Hörer wirklich aufzulegen und das Gespräch zu beenden", rät Markus Feder vom Polizeipräsidium Mittelfranken. "Und dann rufen sie die 110 an." Die Polizei hole auch niemals Geldbeträge oder Wertgegenstände ab, um sie in Sicherheit zu bringen. "Reden sie mit der richtigen Polizei, kommen sie im Zweifel zur Polizeidienststelle", raten die Beamten.

Starke Einschüchterung – hoher emotionaler Druck

Im Gespräch mit einer Geschädigten aus Nürnberg erfahren wir, wie skrupellos die Täter vorgehen. Ihr wurde vorgegaukelt, in ihrem Wohngebiet seien Einbrecher unterwegs, ihre Adresse stehe auf einem Zettel, den man bei Einbruchwerkzeug gefunden habe. "Diese Form der Einschüchterung, die eindringliche Darstellung der Umstände, der Druck, der aufgebaut wird, all das ist schon erschreckend", so die Nürnbergerin. Sie sollte 25.000 Euro deponieren, um die Täter in eine Falle zu locken, so die Legende. Am Ende ging sie zum Schein drauf ein – aber mit Unterstützung der wahren Polizei. Die Täter wurden gefasst, sogar die Hintermänner.

Professionelle Banden – eigene Call-Center der Kriminellen im Ausland

Die Banden arbeiten sehr professionell. Es gibt Anrufer, oft einen Rechercheur im Hintergrund, der über die sozialen Medien die familiären Verhältnisse der Opfer durchleuchtet, am Ende einen Geldboten vor Ort. Die übrigen Täter sitzen meist nicht in Deutschland. "Doch auch hier haben wir mittlerweile immer wieder Erfolge erzielt, bis hin zur Verurteilung der Täter", erklärt der Ermittler Andreas Moßmeyer. Es sei nicht einfach, "aber wir kriegen nicht nur die Geldboten". Zur Zeit läuft vor dem Landgericht Regensburg ein Prozess gegen mutmaßliche Mitglieder einer solchen Bande.

Opfer werfen Geld aus dem Fenster

Doch das Ziel ist nicht nur die Ermittlung der Täter. Vor allem will die Polizei erreichen, dass immer weniger sich auf diese Gespräche einlassen. "Es ist erschreckend, was die Menschen aus Angst alles mitmachen. Sie werfen hohe Geldbeträge aus dem Fenster oder verstecken sie in irgendwelchen Mülltonnen", staunt Andreas Moßmeyer. Das Wichtigste sei, solche Gespräche abzubrechen. Das machen zum Glück auch immer mehr Senioren. Aus einem Postfach nimmt er einen Stapel mit etwa 20 Anzeigen. "Das sind die Fälle der vergangenen zwei Tage", erklärt Moßmeyer, "das sind zum Glück die Anrufe, bei denen die Opfer schnell aufgelegt haben." Eine Straftat ist das trotzdem – auch der Betrugsversuch ist strafbar.

Die Legende vom tödlichen Unfall – der klassische "Enkeltrick"

Eine immer wiederkehrende Legende ist auch die Geschichte von einem Familienangehörigen, der einen tödlichen Unfall im Ausland verursacht haben soll. Die Anrufer fordern Geld für eine Kaution, damit das Familienmitglied aus dem Gefängnis kommt. Auch hier der Rat der Polizei – auflegen, neu wählen und mit der 110 die Polizei verständigen. Genauso wichtig – das rät die Geschädigte aus Nürnberg ebenso wie die Polizeiexperten – "reden Sie mit Familienangehörigen oder vertrauten Menschen!" Denn wer sich von dem aufgebauten emotionalen Druck einmal befreit, der sieht oft, wie durchschaubar diese Betrugsmasche eigentlich ist.