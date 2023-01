Abwehr in Krieg und Frieden: Schutz vor und mit Drohnen

Die Drohnentechnologie hat sich rasant entwickelt. Luftaufnahmen von Hochzeiten und im Urlaub: Drohnen sind kaum mehr wegzudenken. Die günstige Anschaffung und die einfache Handhabung sorgen für eine starke Verbreitung – leider auch bei Kriminellen. Deshalb wird auch das Thema "Drohnenabwehr" immer bedeutsamer.

Auf der Fachmesse Perimeter Protection in Nürnberg gibt es erstmals einen eigenen Bereich dafür. Sicherheit vor Drohnen suchen Privatleute, Flughäfen, aber auch Gefängnisse und Regierungen.

Drohnenabwehr aus dem Transporter

Es ist wie ein Blick in die Matrix aus dem gleichnamigen Film aus dem Jahr 1999: Grüne Linien springen auf dem Bildschirm hin und her, dem Laien - wie Protagonist Neo im Film - sagen die Symbole und Linien nichts. Dem Experten dagegen alles: Auf welcher Frequenz Geräte in der Umgebung senden und damit auch welche Geräte in der Umgebung sind.

Stephan Kraschansky sitzt in der mobilen Drohnen-Detektionszentrale der Firma Aaronia, einem umgebauten Sprinter-Transporter. Mehrere Bildschirme zeigen ein Live-Lagebild. Aktuell werden keine Drohnen angezeigt, sondern die Handy-, Bluetooth- und WLAN-Signale der Besucherinnen und Besucher in der Nürnberger Messe.

Mit diesem System werde das elektromagnetische Spektrum überwacht, sagt Kraschansky. "Wir versuchen darin Drohnensignale zu detektieren und zu klassifizieren und dann mit unserer Peilantenne anzupeilen." Auf der Lagekarte werden die Signale angezeigt, daraufhin könnten dann Gegenmaßnahmen eingeleitet werden. "In unserem Fall mit einem Spoofer oder Jammer, um so die Drohne am Weiterflug zu hindern oder zur Landung zu zwingen", so Kraschansky weiter.

Spoofen und Jammen, oder: Wie man Drohnen aus der Luft holt

Spoofen und Jammen, die beiden wichtigsten Methoden der Drohnenabwehr. Beim Spoofen - aus dem Englischen für "Täuschen", "Manipulieren" - werden der Drohne gezielt falsche Signale übermittelt, damit sie denkt, sie wäre an einem anderen Ort, oder der ursprüngliche Pilot sagt: "Flieg links", das neue Signal sagt aber "Flieg rechts".

Beim Jammen - dem "Stören" - wird die Verbindung zwischen Sender und Empfänger ganz einfach gekappt. Letztlich gibt es noch kinetische Abwehrmethoden. Einfach gesagt, die Drohne abzuschießen. Aber das ist seltener.

Die Bedeutung von Drohnenabwehr steigt mit der Verbreitung der Geräte. "Gerade im heutigen Zusammenhang mit Krisen weltweit, muss man damit rechnen, dass auch Drohnen eingesetzt werden, zur Spionage aber auch Störaktionen", so der Geschäftsführer von Aaronie Österreich, Stefan Kraschansky. "Und wenn man an die Tragkraft von Drohnen denkt, die können bis zu zwei Kilogramm mit sich führen. Das ist für Sportevents eine Gefahr, für die Industrie, aber auch für Polizei- und Militäreinheiten weltweit."

Russische Kamikaze-Drohnen: Abwehrsysteme aus Deutschland

Das Thema Drohnenabwehr ist heute wahrscheinlich so aktuell wie nie: In Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine waren zuletzt Ende des vergangenen Jahres Wellen von Kamikaze-Drohnen gegen die ukrainische Infrastruktur eingesetzt worden. Zur Abwehr liefert unter anderem auch Aaronia mobile Systeme in die Ukraine.

Dedrone, ein weiterer Hersteller von Drohnenabwehrsystemen, liefert ebenfalls ein tragbares Detektions- und Lokalisationssystem ins Kriegsgebiet. Dedrone zitiert einen Vertreter der ukrainischen Armee an der Frontlinie im Osten des Landes. Demnach haben sie gemeinsam die Signale der russischen Drohnen entschlüsselt: "Wir bauen gerade ein Sensoren-Netzwerk auf, um unsere Möglichkeiten in der Konfliktzone zu verbessern", so das ukrainische Militär. Dazu liefert Dedrone ein mobiles Drohnenabwehrsystem, das in zwei Koffer passt.

Drohnentechnologie: Fluch und Segen

Die Drohnentechnologie kann und wird nicht zuletzt im Krieg in der Ukraine missbraucht. Sie bietet aber auch unwahrscheinliche Vorteile, man denke an den Transport von Medikamenten in abgelegene Gebiete. Die Technologie ist da, bereits handelsübliche Drohnen aus dem Technikmarkt können bis zu zwei Kilogramm Gewicht tragen. Das macht aber auch beispielweise den Drogentransport einfacher. Die Drohnentechnologie ist damit so ambivalent wie die meisten neuen Technologien der Menschheitsgeschichte – die Verantwortung liegt beim Benutzenden.