Abwasser aus Therme in Bayreuth verschmutzt Fluss seit Jahren

Wegen eines Baufehlers ist in den vergangenen 20 Jahren verschmutztes Wasser aus der Lohengrin Therme in den Roten Main in Bayreuth gelangt. Wie die Stadtwerke Bayreuth, der Betreiber der Therme, mitgeteilt haben, konnte das Problem provisorisch gelöst werden.

Rohre beim Bau der Therme 1999 vertauscht

Weil beim Bau der Therme zwei Rohre vertauscht wurden, sei das verschmutzte Wasser der Rückspülung in den Roten Main gelangt, erklärte ein Sprecher der Bayreuther Thermalbad GmbH. Das Wasser stamme aus Filteranlagen, die Haare und Hautschuppen aus dem Thermalwasser entfernen. Normalerweise würden sich diese Filteranlagen mithilfe einer Rückspülung reinigen.

Positiver Effekt durch Corona-Lockdown: Problem entdeckt

Wie viel Wasser seit der Bad-Eröffnung 1999 in den Roten Main gelangt ist, sei derzeit noch unklar. Die Stadtwerke wollen den Fehler nun so schnell wie möglich dauerhaft beheben.

Kurios: Ohne den Corona-Lockdown hätten die Techniker der Lohengrin Therme das Problem möglicherweise nicht entdeckt. Zufälligerweise habe man festgestellt, dass durch ein Rohr Wasser floss, durch das normalerweise Regenwasser abgeleitet wird. Zu jenem Zeitpunkt hätte es jedoch gar nicht geregnet.