Abwanderung von oberfränischen Lehrkräften befürchtet

Verheiratete Lehrer aus Oberfranken sollten bessere Aussichten auf eine Stelle im Regierungsbezirk haben. Das fordert der Hofer Landtagsabgeordnete Alexander König (CSU) in einem Brief an Kultusminister Michael Piazolo (FW). König befürchtet, dass oberfränkische Lehrkräfte ins benachbarte Thüringen oder Sachsen abwandern, um so in der Nähe ihrer Familie arbeiten zu können.

König: 150 Lehrkräfte müssen Oberfranken verlassen

Das bayerische Kultusministerium würde den oberfränkischen Lehrerinnen und Lehrern kaum Beamtenstellen an Grund- und Mittelschulen im Regierungsbezirk anbieten, kritisiert König. Stattdessen würden sie überwiegend an Schulen ins weit entfernte Oberbayern versetzt. Insgesamt müssten deshalb im kommenden Schuljahr rund 150 oberfränkische Lehrkräfte ihre Heimatregion verlassen.

Kritik an Berechnung des Lehrerbedarfs

Der Politiker räumt ein, dass der Bedarf an Lehrkräften an Grund- und Mittelschulen seit Jahren "deutlich geringer" sei als die tatsächliche Anzahl der oberfränkischen Lehrerinnen und Lehrer. Er bezweifelt jedoch, dass der Lehrerbedarf in den einzelnen Regierungsbezirken und Schulämtern "fair und gerecht" berechnet werde. Die Struktur mit kleineren Schulen auf dem flachen Land werde nicht ausreichend berücksichtigt, so König in seinem Brief. Eine Antwort des Kultusministeriums steht noch aus.