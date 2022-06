Absurde Geheimdienstaktionen des Kalten Kriegs nacherleben

Es klingt wie das Drehbuch eines Agententhrillers, ist aber historische Realität: Von 1948 bis 1951 lockten Geheimpolizisten des kommunistischen Regimes in der damaligen Tschechoslowakei Menschen gezielt mit fingierten Grenzübergängen in die Falle. Mutmaßlich fielen Hunderte Menschen dieser Taktik namens "Aktion Kámen" zum Opfer. Eine Theatergruppe in Selb im Landkreis Wunsiedel spielt dieses Szenario nun nach.

Widerständler wurden gezielt in die Falle gelockt

Für die "Aktion Kámen" ausgewählt wurden vor allem Menschen, von denen man schon wusste oder vermutete, dass sie Widerstandsgruppen angehören. "Kámen" heißt auf Deutsch "Stein" – warum die Aktion so genannt wurde, lässt sich allerdings nicht mehr nachvollziehen.

Ihr Ablauf war in etwa so: Agenten der Geheimpolizei freunden sich mit dem Opfer an. Sie überzeugen es davon, dass sie ihm bei einer Flucht helfen können und führen es an die bayerisch-tschechische Grenze. Die Schlagbäume dort sind allerdings Fälschungen, genauso wie die vermeintliche deutsche Zollstation dahinter. Die echte Staatsgrenze befindet sich in Wahrheit wenige Hundert Meter weiter.

Ein Hinterhalt mit detailreicher Kulisse

In der angeblichen Zollstation werden die Opfer der Aktion in einen Raum geführt, der mit Amerika-Flaggen, Bildern des damaligen US-Präsidenten Truman bis hin zu amerikanischen Zigaretten und Schnaps ausstaffiert ist. All das ist Kulisse. Der angebliche amerikanische Agent, der ihnen zum Verhör vorgesetzt wird, ist in Wahrheit ein Geheimpolizist der Kommunisten.

Der im Original erhaltene englische Verhörbogen strotzt zwar vor sprachlichen Fehlern, doch das können die Opfer nicht wissen. Viele verraten dem Agenten bereitwillig ihre Geheimnisse. Sie verraten auch ihre Freunde, Verwandten und Widerstands-Kumpanen: weil sie denken, sie wären in Bayern und damit in Sicherheit.

Theater macht "Aktion Kámen" per Zeitreise erlebbar

Nacherleben lässt sich das damalige Geschehen auf einer "Zeitreise" des Ovigo-Theaters an den originalen Schauplätzen: Nahe des Selber Ortsteils Wildenau, bei Waldsassen und Bärnau im Landkreis Tirschenreuth und bei Stadlern im Landkreis Schwandorf. Diese Zeitreise ist eine Mischung aus Wanderung, Geschichtsstunde und Theaterstück.

Zwei Wanderführer leiten das Publikum entlang der Grenze und versorgen es mit den historischen Fakten. Auf der Strecke spielen Schauspieler dann immer wieder Szenen auf Deutsch und Tschechisch, die vielfach auf Beschreibungen aus Originaldokumenten basieren.

Autorin stößt über ihren Großvater auf die Aktion

Autorin des Stückes und auch mehrerer Bücher zum Thema ist Václava Jandečková. Ihr eigener Großvater war in der Tschechoslowakei zum Tode verurteilt worden. Das Urteil wurde letztlich nicht vollstreckt, doch er verbrachte 15 Jahre als politischer Gefangener hinter Gittern. Bei der Recherche zur Geschichte ihres Vorfahren ist Jandečková auf die "Aktion Kámen" gestoßen. Unter Historikern ist sie zwar durchaus bekannt, in der Bevölkerung dagegen nahezu gar nicht.

"Ich habe festgestellt, dass die Historiker dieses Thema schon verlassen haben. Dass angeblich die Opfer nicht mehr leben, die Täter nicht mehr leben, die Beweise vernichtet wurden – nichts existiert eigentlich, nichts kann man mehr erfahren. Mir ist es aber gelungen – ich habe in den Archiven geforscht, mit vielen Historikern das Thema auch besprochen", sagt Jandečková im BR-Interview.

Jandečková recherchiert 42 Einzelschicksale

42 konkrete Opfer dieser Machenschaften hat Jandečková namentlich recherchiert. Wahrscheinlich waren es insgesamt Hunderte Betroffene. Teils sind es die Schicksale kleiner Leute, teils sind es auch Industrielle oder zum Beispiel ein hochrangiger Skoda-Ingenieur, von dem das kommunistische Regime auf diese Weise Konstruktionspläne und Patente ergattern wollte.

Die meisten Betroffenen haben nie erfahren, dass sie die Grenze nach Bayern in Wahrheit nie überschritten hatten. Viele waren bis zu ihrem Tod davon überzeugt, nach dem Verhör durch den vermeintlichen Amerikaner auf deutscher Seite von tschechoslowakischen Grenzpolizisten überfallen worden zu sein. Bestraft wurden die, die sie in die Falle gelockt haben, wohl nie.

Nur noch einzelne Restkarten für "Fingierte Grenzen" verfügbar

Wer sich für die Zeitreise "Fingierte Grenzen: Auf der Spur der Aktion Kámen" interessiert, muss allerdings schnell sein. Die meisten der bis September laufenden Vorstellungen an allen vier Standorten sind bereits ausverkauft. Einige Restkarten sind allerdings noch verfügbar, zudem bemüht sich das Ovigo-Theater wegen des großen Publikumszuspruchs, Zusatzvorstellungen anzubieten. Karten sind direkt über die Internetseite der Amateur-Theatergruppe verfügbar.