Absturzgefahr: Felsbrocken in Bad Berneck muss untersucht werden

In Bad Berneck im Landkreis Bayreuth muss aktuell ein Felsen überprüft werden. Sicherheitshalber wurden in der Nacht die Anwohner zweier Häuser evakuiert, die sich direkt unter dem Felsen befinden. Ein drittes möglicherweise betroffenes Haus ist unbewohnt. Wie der Geschäftsleiter der Stadt, Christian Hohlweg, im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk sagte, habe ein Anwohner mit Blick auf den Felsen am Sonntag Veränderungen bemerkt. Daraufhin wurde die Feuerwehr alarmiert und die Häuser sicherheitshalber evakuiert.

Gutachter vor Ort

Zum aktuellen Zeitpunkt kann aber noch nicht sicher gesagt werden, ob es tatsächlich Veränderungen an der Felsformation gebe, so Hohlweg. Bisher habe es keinen Felssturz gegeben. Ein Geologe des Landesamts für Umwelt war bereits vor Ort, konnte auf die Schnelle aber eine Veränderung nicht bestätigen.

Gesicherter Felsen

Der Felsen wurde 2017 umfangreich mit Netzen gesichert. Ein Mitarbeiter, der die Sicherungsmaßnahmen damals dokumentiert hatte, wird heute noch nach Bad Berneck kommen und die Aufzeichnungen mit dem aktuellen Zustand vergleichen. Dann könne man auch entsprechend reagieren, so Hohlweg weiter.