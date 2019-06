Absturz Kleinflugzeug bei Neunkirchen am Brand

Der Absturz des Kleinflugzeuges geschah in unmittelbarer Nähe zum Flughafen Hetzleser Berg bei Neunkirchen am Brand. Nach Polizeiangaben waren zwei Personen in der Maschine eingeklemmt. Dabei solle es sich um einen Fluglehrer und seinen Schüler handeln. Rettungskräfte bargen die beiden schwer verletzten Personen aus der Maschine. Sie wurden umgehend in ein Krankenhaus gebracht.

Absturzursache noch unklar

Warum das Kleinflugzeug gegen 17.45 Uhr in der Nähe des Flughafens Hetzleser Berg im Landkreis Forchheim abgestürzt ist, konnte laut einer Polizeisprecherin noch nicht geklärt werden. Zur Zeit laufen die Ermittlungen zum Unfallhergang. Weitere Details konnte eine Sprecherin der Polizei zunächst nicht nennen.