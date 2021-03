Abstrich-Aktion: Region Hof stockt Corona-Testzentren auf 28 auf

Stadt und Landkreis Hof starten eine große Schnelltest-Aktion. Ab morgen werden in jeder größeren Ortschaft des Landkreises zweimal wöchentlich kostenlose Corona-Schnelltests angeboten. Dann gibt es 27 Teststationen in jeder Landkreisgemeinde und eine in der Stadt Hof. Das teilten Stadt und Landkreis mit.

Region Hof verzeichnet hohen Corona-Inzidenzwert

Das Hofer Land weist seit Wochen mit die höchsten Corona-Inzidenzwerte deutschlandweit auf, Grundschulen und Kindergärten sind hier anders als im Großteil des Landes weiter geschlossen. Die neue Testaktion soll ein Beitrag dazu sein, Corona zurückzudrängen. In der Stadt beträgt der Inzidenzwert laut Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) 249, im Landkreis Hof 136.

"Wir versprechen uns von dieser Schelltest-Offensive, dass wir schneller aus dem Lockdown rauskommen. Und es wird zur Sicherheit beitragen in allen zwischenmenschlichen Lebensbereichen", Eva Döhla, Oberbürgermeisterin von Hof

Der Hofer Landrat Oliver Bär (CSU) sagte dem Bayerischen Rundfunk: "Wir wollen, dass unsere Kinder wieder in die Schule gehen können und dass auch unsere Geschäfte öffnen, wenn sie woanders öffnen. Und wenn wir sehen, wie insbesondere in der Grenzregion die Inzidenzen sind, dann sehen wir auch: Wir brauchen konkrete Maßnahmen."

An den neuen Stationen arbeiten Ehrenamtliche unter anderem des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK), der Feuerwehren und der Wasserwacht. Die Stationen sind mittwochs von 16.30 bis 18.30 Uhr und sonntags von 13.30 bis 15:30 Uhr geöffnet. Die Schnelltests werden vom Freistaat zur Verfügung gestellt.

PCR-Tests sollen vorläufige Ergebnisse bestätigen

Wenn Tests positiv sind, wird das Gesundheitsamt verständigt und werden die Bürger aufgefordert, sich in Quarantäne zu begeben und das Resultat per PCR-Test bestätigen zu lassen. Auch für negative Testergebnisse bekommen sie eine Bestätigung, um sie beispielsweise beim Arbeitgeber oder bei einem Besuch im Altenheim vorzulegen. Perspektivisch könnte eine solche Bescheinigung auch in der Schule oder in Geschäften vorgezeigt werden, um eine Öffnung zu ermöglichen.

Ein bis zwei negative Ergebnisse pro 1.000 Tests

An den bereits bisher eingerichteten fünf Teststationen im Landkreis lassen sich laut Landrat täglich rund 1.000 Bürger testen, ein bis zwei Resultate fallen durchschnittlich positiv aus. Die Behörden fordern die Bewohner des Hofer Lands auf, sich auch ohne Symptome testen zu lassen, sie hoffen durch die erweiterten Möglichkeiten auf eine noch breitere Beteiligung. Ein Imagefilm soll dafür werben.