Abstimmung über denkmalgeschütztes Haus in Sparneck möglich

Dies teilte Bürgermeister Reinhardt Schmalz (Freie Wähler) auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks mit. Die Gemeinde möchte das seit Jahren leerstehende Anwesen in der Ortsmitte für rund 1,4 Millionen Euro sanieren und teilweise als Gewerbeobjekt vermieten und für Veranstaltungen nutzen – dazu wurden bereits Zuschüsse von 90 Prozent aus der "Förderoffensive Nord-Ostbayern" der Staatsregierung zugesagt.

Erster Bürgerentscheid uneindeutig

Doch eine Bürgerinitiative war dagegen. Allerdings war das Ergebnis beim ersten Bürgerentscheid im Oktober nicht eindeutig gewesen. Die Fragestellung war damals von den Sparnecker Wählern zum Teil widersprüchlich verstanden worden sei - so gab es beim Ratsbegehren für die Sanierung eine deutliche Mehrheit – die anschließende Stichfrage endete dann aber mit einem knappen Ergebnis gegen die Sanierung. Mit der Folge, dass das denkmalgeschützte Haus dem Verfall preisgegeben wäre.

24. Februar: Zweiter Bürgerentscheid

Da dies auch nicht im Sinne der Sanierungsgegner ist, einigten sich Gemeinderat und Bürgerinitiative nun auf den zweiten Bürgerentschied innerhalb von wenigen Monaten. Damit es am 24. Februar nun ein klares gültiges Ergebnis gibt, müssen mindestens 20 Prozent der 1.300 Wahlberechtigten entweder mit "Ja" oder mit "Nein" abstimmen.

Abstimmung in der Sparnecker Schule

Dafür steht auf dem Abstimmungszettel nur noch eine Frage. Er wird nun diese Woche an alle Wahlberechtigten verschickt – sie können so direkt per Briefwahl abstimmen oder am 24. Februar den Zettel in die Abstimmungsurne in der Sparnecker Schule werfen.