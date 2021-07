02.07.2021, 07:40 Uhr

Abstimmung: Teufelshöhle Pottenstein ist die Schönste ihrer Art

Die Teufelshöhle in Pottenstein ist mit rund 140.000 Besuchern jährlich eine der am besten besuchten Schauhöhlen Europas. Jetzt haben sie die Leser eines Reisemagazins auch zur schönsten ihrer Art in Deutschland gewählt.