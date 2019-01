Abstimmung beendet: Würzburger Nautiland bleibt Nautiland

3.323 Stimmenabgaben gab es zwischen dem 12. Dezember und dem Silvestertag auf der WVV-Homepage oder per Post. Von den vier in der Endausscheidung zur Auswahl stehenden Namen zeichnete sich schnell der alte Name "Nautiland" als Favorit ab. Mit 67,2 Prozent und 2.233 Stimmen ging er an die Spitze.

Andere Vorschläge gegen Nautiland abgeschlagen

Mit 13,09 Prozent (435 Stimmen) erreichte der Name "Festungsbad" den zweiten Platz. Es folgen die Namensvorschläge "WÜ2O" mit 10,68 Prozent (355 Stimmen) auf dem dritten Platz und "Maliba" (Main liebstes Bad) mit 9,03 Prozent (300 Stimmen) auf dem vierten und letzten Platz.

"Wir freuen uns sehr über die rege Teilnahme an der Namensabstimmung für das neue Schwimmbad. Das große Interesse und die Begeisterung an der Namensfindung hat uns gezeigt, wie sehr sich die Bürgerinnen und Bürger aus Würzburg und aus der Region mit ihrem neuen Bad verbunden fühlen." Jürgen Athmer, Geschäftsführer der Würzburger Bäder GmbH

Das neue, teure Nautiland

2016 wurde beschlossen, das alte Nautilandbad nicht zu sanieren, sondern durch einen Neubau zu ersetzen. An gleicher Stelle entsteht nun ein barrierefreies neues Schul-, Sport- und Freizeitbad mit neuen Sprudelanlagen, einer Hightech-Rutsche, Restaurant und Wellnessbereich mit verschiedenen Saunen. Der Grundstein wurde Anfang März 2018 gelegt. Insgesamt werden 11.000 Tonnen Beton und 900 Tonnen Stahl für das neue Bad verbaut. Die Eröffnung des neuen "Nautilandes" ist für Herbst 2019 geplant. Jetzt schon steht fest, dass das neue Bad mit 31 Millionen Euro sechs Millionen teurer wird als geplant.