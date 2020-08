Abstandskontrollen: 50 Verstöße in drei Stunden

Bereits am Montag (24.08.) fanden Kontrollen durch die Polizei auf der A6 statt. Es ging um die Feststellung von Mindestabständen von LKW-Fahrern. Innerhalb von vier Stunden wurden dreißig Verkehrsordnungswidrigkeiten durch Brummi-Fahrer festgestellt. Am Mittwoch (26.08.) wurde die Aktion fortgesetzt.

50 Verstöße innerhalb von drei Stunden

Die Verkehrspolizei Ansbach hatte diesmal Unterstützung eines ganzen Einsatzzuges. Die Aufgabe: Kontrolle von LKW-Fahrern auf Einhaltung des Mindestabstandes zum Vordermann. Besonderes Augenmerk legten die Beamten dabei auf Schwertransporter. Einsatzgebiet war die A6 im Bereich Herrieden.

Jeder Führerscheininhaber erinnert sich noch an den "halben Tacho" Abstand zum Vorausfahrenden, jeder Lkw-Fahrer weiß, dass er auf Autobahnen mindestens 50 Meter Abstand halten muss. Auch bei dieser Kontrollaktion wurden die Fahrer unmittelbar nach dem Verstoß gestoppt. Dabei wurden sie nicht nur mit ihrem Fehlverhalten konfrontiert, sondern auch auf die möglichen Folgen bei einem Auffahrunfall, von schwersten Verletzungen bis gar hin zum Tod, konfrontiert.

Innerhalb von etwas mehr als drei Stunden sind bei dieser Kontrollmaßnahme am Mittwoch wieder rund fünfzig Verkehrsordnungswidrigkeiten durch Lkw-Fahrer festgestellt worden, die mit einem Bußgeld in Höhe eines dreistelligen Geldbetrages sowie mit einem Punkt in der Verkehrssünderkartei in Flensburg geahndet werden. Etwa achtzig Prozent der Beanstandungen betrafen ausländische Kraftfahrer. Auch am Montag betraf Zweidrittel der Beanstandungen Fahrer aus Osteuropa.