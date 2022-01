Abstand, Maske und Corona-Test statt Weihrauch, Myrrhe und Gold

Stefan, Miriam, Elisa und Elisabeth sind als die Heiligen Drei Könige mit einer Sternträgerin in Buchloe unterwegs. Sternsingen unter Corona-Bedingungen läuft etwas anders als sonst: Die Könige bleiben zum Beispiel vor der Haustüre stehen, tragen immer eine Maske und achten auf den Abstand. Das Hygienekonzept des Bistums sieht vor, dass sie einen Test brauchen und geimpft oder genesen sein müssen.

Sternsingen: Spenden sammeln und Häuser segnen

Das Prinzip des Sternsingens hat sich trotz Pandemie nicht verändert. Als Könige verkleidet sammeln die jungen Ehrenamtlichen Spenden für arme Kinder in aller Welt - und zwar mit einem Reim: "Wir bitten euch, ihr wisst es schon, um Gaben für die Weltmission. Drum öffnet willig eure Hände und gebt uns eine gute Spende!", sagt Elisabeth, die als Balthasar verkleidet ist und die Spendenbox trägt. Die ist an einem 1,5 Meter langen Stock befestigt.

Könige dürfen keine fremden Häuser betreten

Doch die Sternsinger sammeln nicht nur Spenden, sie segnen auch die Häuser - mit einem Segensspruch und Weihrauch fürs Innere, eigentlich. Denn während der Pandemie können sie nicht einfach so fremde Häuser betreten. Deshalb müssen die Bewohnerinnen und Bewohner selbst ran: "Dieses Jahr krieg ich das Fass vom König und mach das dann selber", beschreibt Barbara Ackermann, die in Buchloe wohnt - und sich die Sternsinger heuer bestellt hat, denn sonst wären sie nicht gekommen.

Besuch der Heiligen Drei Könige nur mit Termin

Nur mit Termin stehen die Heiligen Drei Könige in diesem Jahr vor der Tür - ein Vorteil, findet Barbara Ackermann. Sie wusste die genaue Uhrzeit und musste nicht - so wie früher - den ganzen Tag auf den Besuch der Könige warten. Von Stefan, dem König Melchior, bekommt sie jetzt das Weihrauchfass vor die Tür gestellt: "Ich räuchere jetzt mal mein Haus."

Weniger Hausbesuche

Weil die Sternsinger nur per voriger Anmeldung kommen, besuchen sie viel weniger Häuser. Zum Vergleich: Vor Corona klingelten sie an 7000 Haustüren in Buchloe, dieses Jahr sind es nur 140. Spenden kommen aber trotzdem rein, und zwar online, durch Gebäckverkauf und Aktionen in der Kirche.

Spontaner Segen möglich

Für die Heiligen Drei Könige selbst ist die Maske vor dem Gesicht zwar neu, aber nicht unangenehm: "Es geht eigentlich. Es war davor schön, an jedem Haus zu klingeln, aber es ist besser als gar nichts", sagen sie. Bei vielen Häusern haben die Sternsinger den Segen auch spontan verteilt. Wer die Anmeldung vergessen hatte, konnte die Könige auch direkt auf der Straße engagieren. Sternsinger funktioniert also trotz Corona.